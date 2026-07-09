Informations pratiques

Chaillé-les-Marais

Spectacle de Crêche vivante, Noël au Marais

Rue du Coteau Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 17:30:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Crèche vivante dans une authentique étable du marais. Des acteurs bénévoles vous font vivre la nativité autour d’un conte de Noël, Simon l’enfant berger , qui raconte la rencontre d’un petit berger avec un jeune rappeur d’aujourd’hui.

Crèche vivante organisée par l’Association Tourisme Animation Culturelle en Sud Vendée .

Une crèche vivante et moderne qui réunie les prophètes d’hier et d’aujourd’hui dans une authentique grange avec l’âne, le bœuf, le mouton, le berger et le rappeur…

Quatre représentations inoubliables !

Ambiance et authenticité sont au rendez-vous de ce spectacle qui mélange passé et présent. Un petit berger dialoguant avec un jeune rappeur d’aujourd’hui invite le spectateur à entrer dans le scénario, où le récit de la naissance de Jésus s’inscrit dans l’histoire d’un peuple depuis les prophètes d’hier comme Abraham jusqu’à ceux d’aujourd’hui, tel que sœur Emmanuelle, sans oublier le Noël d’aujourd’hui.

Places limitées.

Réservation obligatoire sur Hello asso

Buvette avec boissons chaudes à la sortie

Prévoir des vêtements chauds. .

Rue du Coteau Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 02 34 43 06 contact@tac-sv.fr

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English :

Live nativity scene in an authentic marsh barn. Volunteer actors bring the Nativity to life with a Christmas story, Simon the Shepherd Boy , about a little shepherd boy who meets a young rapper of today.

L’événement Spectacle de Crêche vivante, Noël au Marais Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud