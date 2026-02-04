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La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes

La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes

La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Temple Protestant

Adresse : 1 Quai des Comtes de Champagne

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

La Guinguette du Temple Dimanche 21 juin, 17h00 Temple Protestant Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

**Vibrer, partager, célébrer !**
**Programme de la soirée :**
17h00 – Représentation culturelle nationale et internationale par les paroissiens du Temple
19h00 – Jazz avec le groupe *Urban*
20h30 – Salsa avec le groupe *Cumbila*
**Entrée libre**
Boissons & restauration rapide sur place
Une soirée où la musique, la culture et la joie nous rassemblent — venez nombreux !

Temple Protestant 1 Quai des Comtes de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est https://troyes-et-aube.epudf.org/ Association Cultuelle Parking à proximité
Fête de la musique 2026

©ministère de la Culture

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