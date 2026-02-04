La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes
La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes dimanche 21 juin 2026.
La Guinguette du Temple Dimanche 21 juin, 17h00 Temple Protestant Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
**Vibrer, partager, célébrer !**
✨ **Programme de la soirée :**
17h00 – Représentation culturelle nationale et internationale par les paroissiens du Temple
19h00 – Jazz avec le groupe *Urban*
20h30 – Salsa avec le groupe *Cumbila*
**Entrée libre**
Boissons & restauration rapide sur place
Une soirée où la musique, la culture et la joie nous rassemblent — venez nombreux !
Temple Protestant 1 Quai des Comtes de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est https://troyes-et-aube.epudf.org/ Association Cultuelle Parking à proximité
Fête de la musique 2026
©ministère de la Culture
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