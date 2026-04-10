La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon Gorses
La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon Gorses mercredi 24 juin 2026.
Gorses
La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon
Arche du Tolerme Gorses Lot
Tarif : 11 – 11 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
En hommage à André Roques, la guinguette organise un grand gala d'accordéon !
JM Delorme, D
En hommage à André Roques, la guinguette organise un grand gala d'accordéon !
JM Delorme, D. Malvezin, Stéphane Damprunt, Y. Lesbros et Domingo seront là pour vous faire danser sur des airs de musette !
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Arche du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 81 73 46 34
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English :
In tribute to André Roques, the guinguette is organizing a grand accordion gala!
JM Delorme, D
L’événement La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon Gorses a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
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