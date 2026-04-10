Gorses

La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon

Arche du Tolerme Gorses Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

En hommage à André Roques, la guinguette organise un grand gala d'accordéon !

JM Delorme, D

En hommage à André Roques, la guinguette organise un grand gala d'accordéon !

JM Delorme, D. Malvezin, Stéphane Damprunt, Y. Lesbros et Domingo seront là pour vous faire danser sur des airs de musette !

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Arche du Tolerme Gorses 46210 Lot Occitanie +33 6 81 73 46 34

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English :

In tribute to André Roques, the guinguette is organizing a grand accordion gala!

JM Delorme, D

L’événement La Guinguette du Tolerme grand gala d’accordéon Gorses a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac