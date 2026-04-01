La Harpaille Noyal-Pontivy
La Harpaille Noyal-Pontivy vendredi 24 avril 2026.
Noyal-Pontivy
La Harpaille
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert sortie de résidence
Quartet de harpes en résidence d’artistes les 22, 23, 24 avril 2026.
Hoëla Barbedette harpe à leviers (de demi-ton et de quart de ton)
Claire-Audrey Desnos harpe à leviers
Célestine Doedens harpe à leviers
Eva Fogelgesang harpe à leviers, harpe médiévale à harpions, chant
Non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre harpes !
Venez découvrir le riche répertoire et la personnalité musicale des quatre harpistes bretonnes (ou d’adoption !) Célestine Doedens, Claire-Audrey Desnos, Eva Fogelgesang et Hoëla Barbedette. Au fil de solos et de pièces à quatre harpes, elles offrent un panorama de compositions aux inspirations diverses et de musiques traditionnelles de Bretagne, d’Irlande, d’Equateur ou des Balkans, ainsi qu’un petit tour au Moyen-Age. .
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Harpaille Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Noyal-Pontivy (Morbihan)
- Mai à Vélo 2026, Ty Noal Bike, Noyal-Pontivy 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Pontivy Communauté, Noyal-Pontivy 1 mai 2026
- 33. Sur les traces de sainte Noyale Noyal-Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- Stage de musiques et danses médiévales Noyal-Pontivy 8 mai 2026
- Vive le Pedal’age, EHPAD Ty Noal, Noyal-Pontivy 30 mai 2026