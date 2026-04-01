Noyal-Pontivy

La Harpaille

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert sortie de résidence

Quartet de harpes en résidence d’artistes les 22, 23, 24 avril 2026.

Hoëla Barbedette harpe à leviers (de demi-ton et de quart de ton)

Claire-Audrey Desnos harpe à leviers

Célestine Doedens harpe à leviers

Eva Fogelgesang harpe à leviers, harpe médiévale à harpions, chant

Non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre harpes !

Venez découvrir le riche répertoire et la personnalité musicale des quatre harpistes bretonnes (ou d’adoption !) Célestine Doedens, Claire-Audrey Desnos, Eva Fogelgesang et Hoëla Barbedette. Au fil de solos et de pièces à quatre harpes, elles offrent un panorama de compositions aux inspirations diverses et de musiques traditionnelles de Bretagne, d’Irlande, d’Equateur ou des Balkans, ainsi qu’un petit tour au Moyen-Age. .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement La Harpaille Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté