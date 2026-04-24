Vive le Pedal’age, EHPAD Ty Noal, Noyal-Pontivy
Vive le Pedal’age, EHPAD Ty Noal, Noyal-Pontivy samedi 30 mai 2026.
Vive le Pedal’age Samedi 30 mai, 14h00 EHPAD Ty Noal Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
EHPAD Ty Noal Rue du coguen 5620 noyal-pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne
Fête du vélo sur le site de l’Ehpad Ty Noal, rando vélo, triporteur, rando pédestre. Présence de Botox le clown