Vive le Pedal’age, EHPAD Ty Noal, Noyal-Pontivy

Vive le Pedal’age Samedi 30 mai, 14h00 EHPAD Ty Noal Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

EHPAD Ty Noal Rue du coguen 5620 noyal-pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne

Fête du vélo sur le site de l’Ehpad Ty Noal, rando vélo, triporteur, rando pédestre. Présence de Botox le clown