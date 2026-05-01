Loto Salle Artus Noyal-Pontivy
Loto Salle Artus Noyal-Pontivy samedi 30 mai 2026.
Noyal-Pontivy
Loto
Salle Artus 29 rue des Sports Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Loto à la salle Artus dès 20h animé par Anthony.
Ouverture des portes à 17h.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Artus 29 rue des Sports Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62
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English :
L’événement Loto Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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