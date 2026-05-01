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Loto Salle Artus Noyal-Pontivy

Loto Salle Artus Noyal-Pontivy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Artus

Adresse : 29 rue des Sports

Ville : 56920 Noyal-Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Noyal-Pontivy

Loto

Salle Artus 29 rue des Sports Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Loto à la salle Artus dès 20h animé par Anthony.
Ouverture des portes à 17h.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle Artus 29 rue des Sports Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62 

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English :

L’événement Loto Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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