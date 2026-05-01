Concert d’organetti Manoir Noyal-Pontivy

Noyal-Pontivy

Concert d’organetti

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 21:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Gaëlle Coulon et Christophe Deslignes viendront interpréter de la musique médiévale en duo sur des organetti, orgue miniature portatif qui consiste en un clavier utilisé d’une main et d’un soufflet manipulé de l’autre, le tout surmonté d’une ou deux rangées de tuyaux. Cet instrument était utilisé dans la musique profane et sacrée du XIIème au XVIème siècle. .

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Concert d’organetti Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté