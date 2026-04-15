Noyal-Pontivy

Stage de musiques et danses médiévales

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Eva Fogelgesang et Christophe Deslignes proposent trois jours d’initiation à la danse médiévale au Manoir de Kerboutier.

Restitution publique le dernier jour à l’issue du stage .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 40 09 21 46

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English :

L’événement Stage de musiques et danses médiévales Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté