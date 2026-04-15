Stage de musiques et danses médiévales Noyal-Pontivy
Stage de musiques et danses médiévales Noyal-Pontivy vendredi 8 mai 2026.
Noyal-Pontivy
Stage de musiques et danses médiévales
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Eva Fogelgesang et Christophe Deslignes proposent trois jours d’initiation à la danse médiévale au Manoir de Kerboutier.
Restitution publique le dernier jour à l’issue du stage .
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 40 09 21 46
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English :
L’événement Stage de musiques et danses médiévales Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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