Théatre autour de Camille Claudel Manoir Noyal-Pontivy
Théatre autour de Camille Claudel Manoir Noyal-Pontivy vendredi 12 juin 2026.
Noyal-Pontivy
Théatre autour de Camille Claudel
Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Nos enfants de marbre d’après le roman de Laurence CRETON ELAN SUD .
Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
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English :
L’événement Théatre autour de Camille Claudel Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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