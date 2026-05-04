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Théatre autour de Camille Claudel Manoir Noyal-Pontivy

Théatre autour de Camille Claudel Manoir Noyal-Pontivy vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Manoir

Adresse : Kerboutier

Ville : 56920 Noyal-Pontivy

Département : Morbihan

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Noyal-Pontivy

Théatre autour de Camille Claudel

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Nos enfants de marbre d’après le roman de Laurence CRETON ELAN SUD   .

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35 

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English :

L’événement Théatre autour de Camille Claudel Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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