Théatre autour de Camille Claudel Manoir Noyal-Pontivy

Noyal-Pontivy

Théatre autour de Camille Claudel

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Nos enfants de marbre d’après le roman de Laurence CRETON ELAN SUD .

Manoir Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Théatre autour de Camille Claudel Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté