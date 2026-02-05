Informations pratiques

Hochfelden

La Hochfeldoise

33 rue des Quatre Vents Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

La Hochfeldoise est une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose à Hochfelden et organisatrice d’une marche et d’une course de 5 km.

Départ de la course à 9h30 et de la marche à 10h30. .

33 rue des Quatre Vents Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 46 15 88 lahochfeldoise@gmail.com

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English :

L’événement La Hochfeldoise Hochfelden a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg