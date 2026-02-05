La Hochfeldoise Hochfelden
dimanche 11 octobre 2026 · Hochfelden
Informations pratiques
Hochfelden
La Hochfeldoise
33 rue des Quatre Vents Hochfelden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
La Hochfeldoise est une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose à Hochfelden et organisatrice d’une marche et d’une course de 5 km.
Départ de la course à 9h30 et de la marche à 10h30. .
33 rue des Quatre Vents Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 46 15 88 lahochfeldoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Hochfeldoise Hochfelden a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Hochfelden (Bas-Rhin)
- s’Meteor Bierfescht Hochfelden 11 septembre 2026
- Super Loto Bingo Hochfelden 24 octobre 2026