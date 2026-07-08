La journée des 3 ans de la Grande École La Grande École Le Havre
dimanche 12 juillet 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
La journée des 3 ans de la Grande École
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
La Grande École fête son anniversaire !
Au programme
– 12h30 à 14h30 | Concert des 3 Moiselles
Laissez-vous porter par un trio de musique française en live, idéal pour accompagner votre déjeuner dans une ambiance guinguette.
– 12h30 à 14h30 | Stand Oracle
Un moment de découverte et d’échange autour de l’oracle avec Sophie Denize.
– 15h00 à 20h00 | L’univers Sainte Marguerite s’invite à La Grande École
Profitez d’un espace aménagé aux couleurs de la célèbre maison de rosé chiliennes, parasols, comptoir de dégustation et présence d’une ambassadrice pour vous faire découvrir l’univers Sainte Marguerite sur la terrasse du Pub.
– 17h30 à 19h30 | Initiation Bachata
Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre quelques pas dans une ambiance conviviale sur la terrasse du Pub.
– 17h30 à 20h00 | DJ Set avec Hédésia
La DJ Hédésia accompagnera l’après-midi avec une sélection musicale ensoleillée pour faire durer l’ambiance jusqu’en soirée.
Une belle occasion de célébrer ensemble ces trois années d’aventure, de rencontres et de projets, et de remercier tous ceux qui font vivre La Grande École au quotidien.
Nous vous attendons nombreux pour souffler cette troisième bougie avec nous ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : La journée des 3 ans de la Grande École
L’événement La journée des 3 ans de la Grande École Le Havre a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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