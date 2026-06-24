La Journée des Châteaux d’Auvergne Château d’Avrilly Trévol
La Journée des Châteaux d’Auvergne Château d’Avrilly Trévol dimanche 5 juillet 2026.
Trévol
La Journée des Châteaux d’Auvergne
Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez le patrimoine historique d’Auvergne le temps d’une journée exceptionnelle consacrée à la mémoire des auvergnats les plus célèbres ayant participé à la guerre d’indépendance américaine.
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Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 13 contact@chateauavrilly.com
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English :
Discover the historical heritage of Auvergne on a one-daydedicated to honoring the memory of the most famous Auvergnats who fought in the American War of Independence.
L’événement La Journée des Châteaux d’Auvergne Trévol a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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