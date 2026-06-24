UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Journée des Châteaux d’Auvergne Château d’Avrilly Trévol

La Journée des Châteaux d’Auvergne Château d’Avrilly Trévol dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Château d'Avrilly
Adresse
1 route d'Avrilly
Ville
03460 Trévol
Département
Allier
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
7 7 7

Trévol

La Journée des Châteaux d’Auvergne

Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Découvrez le patrimoine historique d’Auvergne le temps d’une journée exceptionnelle consacrée à la mémoire des auvergnats les plus célèbres ayant participé à la guerre d’indépendance américaine.
  .

Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 13  contact@chateauavrilly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the historical heritage of Auvergne on a one-daydedicated to honoring the memory of the most famous Auvergnats who fought in the American War of Independence.

L’événement La Journée des Châteaux d’Auvergne Trévol a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Trévol (Allier)