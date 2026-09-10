La Journée des chiens guides école des chiens guides d’aveugles Limoges

Informations pratiques

Limoges

La Journée des chiens guides

école des chiens guides d’aveugles 105 rue du Cavou Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Chiens Guides vous ouvrent leurs portes à Limoges ! Venez découvrir les coulisses de l’École des Chiens Guides d’Aveugles de Limoges lors d’une après-midi conviviale, ludique et accessible à tous !

Au programme démonstrations de chiens guides, visites de l’école, rencontres avec les éducateurs, familles d’accueil et maîtres de chiens guides, ateliers de sensibilisation au handicap visuel, parcours et expériences sensorielles, animations pour les enfants, stands associatifs, tombola, boutique solidaire… et bien sûr de nombreux chiens à rencontrer !

Une belle occasion de comprendre comment un chiot devient chien guide et de découvrir celles et ceux qui s’engagent chaque jour pour offrir davantage d’autonomie aux personnes déficientes visuelles. .

école des chiens guides d’aveugles 105 rue du Cavou Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 42 28 communication@cgaco.fr

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English : La Journée des chiens guides

L’événement La Journée des chiens guides Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin