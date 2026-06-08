La journée des sapeurs pompiers Place du Champ-de-Mars Autun

Autun

La journée des sapeurs pompiers

Place du Champ-de-Mars Parvis de la mairie Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Pour la seconde fois les clubs service d’Autun se sont unis pour l’organisation d’un évènement en commun.

En effet les Anysetiers, le Rotary Club, le Lions Club, le Kiwanis, la Jeune Chambre Economique et le Club des 40 et plus d’Autun , ainsi que l’Association des Entreprises de l’Autunois ont décidé de mettre en commun leurs idées et leur force afin de sensibiliser les autunois aux gestes de premier secours et aux métiers des sapeurs-pompiers. Une collecte de fonds en faveur de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France, qui vient en aide aux enfants des pompiers décédés ou blessés en service, sera également organisée.

Cette journée aura lieu devant la mairie avec la participation des pompiers de la compagnie d’Autun et se conclura par une soirée de gala à la salle de l’Hexagone.

Tous les bénéfices seront reversés au profit de l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Au delà de la sensibilisation aux premiers secours et de la collecte de fonds, l’objectif est de réunir toutes les forces vives du territoire autour de ce thème. .

Place du Champ-de-Mars Parvis de la mairie Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 42 30 32 thibault.breuille@outlook.com

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English : La journée des sapeurs pompiers

L’événement La journée des sapeurs pompiers Autun a été mis à jour le 2026-06-04 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II