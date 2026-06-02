La Jurassienne de réparation, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne
La Jurassienne de réparation, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Jurassienne de réparation Vendredi 19 juin, 20h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:10:00+02:00
Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:10:00+02:00
La vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas vraiment moderne, spécialisé dans les rafistolages mécaniques les plus improbables. Clé de douze à la main, le nez dans le moteur, ses quatre poètes du carbu distillent une contagieuse bonne humeur. Un monument du patrimoine des arts de la rue !
Tout public
Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas vraiment moderne, spécialisé dans les rafistolages mécaniques les plus improbables. Un monument du patrimoine des arts de la rue !
© TG
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