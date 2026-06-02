La Jurassienne de réparation, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne

La Jurassienne de réparation Vendredi 19 juin, 20h30 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:10:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:10:00+02:00

La vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas vraiment moderne, spécialisé dans les rafistolages mécaniques les plus improbables. Clé de douze à la main, le nez dans le moteur, ses quatre poètes du carbu distillent une contagieuse bonne humeur. Un monument du patrimoine des arts de la rue !

Tout public

Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas vraiment moderne, spécialisé dans les rafistolages mécaniques les plus improbables. Un monument du patrimoine des arts de la rue !

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