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AGENDA · Vandenesse-en-Auxois

La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois

mercredi 26 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Réservoir de Panthier
Ville
21320 Vandenesse-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vandenesse-en-Auxois

La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26

La Kermesse des Anim’Eau venez jouer en famille, tester votre adresse et vous amuser, tout en apprenant des choses rigolotes sur les oiseaux, les poissons, les petites bêtes peuplant les réservoirs et les rivières de l’Auxois. (Familles avec enfant à partir de 5 ans, entrée libre)   .

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51 

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English : La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier

L’événement La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pouilly Bligny

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