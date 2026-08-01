La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois
mercredi 26 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois
Informations pratiques
Vandenesse-en-Auxois
La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
La Kermesse des Anim’Eau venez jouer en famille, tester votre adresse et vous amuser, tout en apprenant des choses rigolotes sur les oiseaux, les poissons, les petites bêtes peuplant les réservoirs et les rivières de l’Auxois. (Familles avec enfant à partir de 5 ans, entrée libre) .
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier
L’événement La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pouilly Bligny
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