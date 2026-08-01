Informations pratiques

Vandenesse-en-Auxois

La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

La Kermesse des Anim’Eau venez jouer en famille, tester votre adresse et vous amuser, tout en apprenant des choses rigolotes sur les oiseaux, les poissons, les petites bêtes peuplant les réservoirs et les rivières de l’Auxois. (Familles avec enfant à partir de 5 ans, entrée libre) .

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51

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English : La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier

L’événement La Kermesse des Anim’Eau- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pouilly Bligny