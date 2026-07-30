Le Canal, Passé, Présent, Futur- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois
samedi 26 septembre 2026 · Vandenesse-en-Auxois
Informations pratiques
Vandenesse-en-Auxois
Le Canal, Passé, Présent, Futur- Réservoir de Panthier
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Canal, Passé, Présent, Futur vous avez envie d’en savoir davantage sur la construction du Canal de Bourgogne, d’en découvrir les enjeux d’aujourd’hui, et d’imaginer son futur ? Venez passer une après-midi ludique et conviviale où histoire, biodiversité, et vie du territoire seront à l’honneur. .
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : Le Canal, Passé, Présent, Futur- Réservoir de Panthier
L’événement Le Canal, Passé, Présent, Futur- Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pouilly Bligny
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