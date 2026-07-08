Visite guidée au réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois
samedi 24 octobre 2026 · Vandenesse-en-Auxois
Informations pratiques
Vandenesse-en-Auxois
Visite guidée au réservoir de Panthier
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Visite guidée au réservoir de Panthier
À travers une randonnée d’environ 8 km, qui nous fait aussi découvrir le village de Commarin et son château, nous tenterons de répondre à ces questions pourquoi le réservoir se situe à cet endroit ? Comment est-il alimenté en eau alors qu’aucun cours d’eau majeur ne se situe à proximité de celui-ci ? Quels aménagements les ingénieurs du XIXᵉ siècle ont-ils réalisé ? .
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : Visite guidée au réservoir de Panthier
L’événement Visite guidée au réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pouilly Bligny