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AGENDA · Vandenesse-en-Auxois

Visite de chantier au Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois

jeudi 13 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Réservoir de Panthier
Ville
21320 Vandenesse-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vandenesse-en-Auxois

Visite de chantier au Réservoir de Panthier

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-09-10 18:30:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-09-10 2026-10-01

Visite de chantier au Réservoir de Panthier,
organisée par VNF et l’office de tourisme Pouilly-Bligny   .

Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51 

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English : Visite de chantier au Réservoir de Panthier

L’événement Visite de chantier au Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pouilly Bligny

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