Visite de chantier au Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois
jeudi 13 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois
Informations pratiques
Vandenesse-en-Auxois
Visite de chantier au Réservoir de Panthier
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-09-10 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-09-10 2026-10-01
Visite de chantier au Réservoir de Panthier,
organisée par VNF et l’office de tourisme Pouilly-Bligny .
Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 16 51
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English : Visite de chantier au Réservoir de Panthier
L’événement Visite de chantier au Réservoir de Panthier Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pouilly Bligny
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