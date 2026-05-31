La Kermesse du Vélo, Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral, Grenoble
La Kermesse du Vélo, Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral, Grenoble dimanche 31 mai 2026.
La Kermesse du Vélo Dimanche 31 mai, 10h00 Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm
- Les animations :
• 10h et 14h : matériel et équipement de voyage à vélo avec Nathalie Baillon, ultra-cycliste et marraine de l’École du vélo.
• 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 : balades thématiques à vélo accompagnées et guidées par l’ADTC.
• 11h et 15h : show trial avec Aurélien Fontenoy, pilote VTT trial et parrain de l’École du vélo.
• 11h30, 12h30, 14h30, 15h20 : Kamishi bike, spectacle de « théâtre de papier » derrière un vélo avec Pauline Baudin.
• 12h et 13h : initiation Bike Polo avec Grenoble Bike Polo.
• 12h30 et 13h30 : découverte du monocycle avec MonoGre.
• 15h45 : Roule Poupoule, une aventure de voyage vélo en famille, dans un seul en scène entraînant (1h15) avec La compagnie la Sève.
- Les stands (10h à 17h) :
• Se former au vélo à tout âge, École du vélo de Grenoble.
• Promotion du vélo et des transports en commun, l’ADTC.
• Animation draisienne et informations, M Vélo+ / SMMAG.
• Manèges écologiques à pédales, l’Île aux pirates et planète WEI.
• Parcours ludique à vélo enfants, Naturavélo.
• Pumptrack enfants, Easy Riders.
• Atelier d’autoréparation et tests de “vélos rigolos”, La Clavette.
• Atelier linogravure sur le vélo de Marine Josserand : construisez une grande fresque collaborative.
Co-porté par la Ville de Grenoble et le SMMAG, cet événement a pour objectif d’offrir une journée festive et ludique autour du vélo.
Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 !
Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral Parc paul mistral grenoble Grenoble 38100 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm »}] [{« link »: « https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm »}]
La Kermesse du Vélo revient pour une nouvelle édition ! Le temps d’une journée, venez célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’anneau de vitesse dans le Parc Paul Mistral
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