La Kermesse du Vélo, Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral, Grenoble

La Kermesse du Vélo Dimanche 31 mai, 10h00 Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm

Les animations :

• 10h et 14h : matériel et équipement de voyage à vélo avec Nathalie Baillon, ultra-cycliste et marraine de l’École du vélo.

• 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 : balades thématiques à vélo accompagnées et guidées par l’ADTC.

• 11h et 15h : show trial avec Aurélien Fontenoy, pilote VTT trial et parrain de l’École du vélo.

• 11h30, 12h30, 14h30, 15h20 : Kamishi bike, spectacle de « théâtre de papier » derrière un vélo avec Pauline Baudin.

• 12h et 13h : initiation Bike Polo avec Grenoble Bike Polo.

• 12h30 et 13h30 : découverte du monocycle avec MonoGre.

• 15h45 : Roule Poupoule, une aventure de voyage vélo en famille, dans un seul en scène entraînant (1h15) avec La compagnie la Sève.

Les stands (10h à 17h) :

• Se former au vélo à tout âge, École du vélo de Grenoble.

• Promotion du vélo et des transports en commun, l’ADTC.

• Animation draisienne et informations, M Vélo+ / SMMAG.

• Manèges écologiques à pédales, l’Île aux pirates et planète WEI.

• Parcours ludique à vélo enfants, Naturavélo.

• Pumptrack enfants, Easy Riders.

• Atelier d’autoréparation et tests de “vélos rigolos”, La Clavette.

• Atelier linogravure sur le vélo de Marine Josserand : construisez une grande fresque collaborative.

Co-porté par la Ville de Grenoble et le SMMAG, cet événement a pour objectif d’offrir une journée festive et ludique autour du vélo.

Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 !

Anneau de vitesse – Parc Paul Mistral Parc paul mistral grenoble Grenoble 38100 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm »}] [{« link »: « https://www.grenoble.fr/agenda/6473/79-kermesse-du-velo.htm »}]

La Kermesse du Vélo revient pour une nouvelle édition ! Le temps d’une journée, venez célébrer le vélo sous toutes ses formes à l’anneau de vitesse dans le Parc Paul Mistral