La Kermesse se transforme en fête de la musique rue des Bleuets Boust samedi 20 juin 2026.

Boust

La Kermesse se transforme en fête de la musique

rue des Bleuets Parking du centre socio-culturel Boust Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Kermesse se transforme en fête de la musique !

Au programme en début d’après-midi spectacle pour enfants, kermesse avec jeux, châteaux gonflables, tatouages et gourmandises, tirage de la tombola. Puis, dès le début de la soirée L’APE Charlemagne et l’association Boust le Son transformeront votre kermesse en fête de la musique avec une initiation au djembé, spectacle de jeunes talents et fin de soirée musicale.

Restauration sur place avec food trucks, buvette, crêpes et pâtisseries.Tout public

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rue des Bleuets Parking du centre socio-culturel Boust 57570 Moselle Grand Est

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English :

The Fair Turns into a Music Festival!

On the schedule for early afternoon: a children’s show, a fair with games, inflatable castles, temporary tattoos, and treats, plus a raffle drawing. Then, starting in the early evening, the Charlemagne PTA and the Boust le Son association will turn your fair into a music festival with a djembe workshop, a young talent show, and a musical finale.

Food and drinks available on-site with food trucks, a refreshment stand, crepes, and pastries.

L’événement La Kermesse se transforme en fête de la musique Boust a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS