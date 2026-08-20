La langue, organe central et indispensable Café des Champs Libres Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
La langue, organe central et indispensable Café des Champs Libres Rennes Mercredi 7 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Élocution, déglutition, perception des saveurs… Quel rôle joue la langue dans notre quotidien ? Réponse avec l’ORL Franck Jégoux.
Elle peut se tordre et se tendre, se déployer ou se recroqueviller : molle et pourtant étonnamment robuste, certains aspects de son fonctionnement sont encore relativement méconnus. Comment l’expliquer ?
En lien avec Sciences Ouest n°441 (octobre 2026). Dans le cadre de la Fête de la Science
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T19:30:00.000+02:00
1
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Une nuit à Broadway – En collaboration avec l’Opéra de Rennes, Parc de Bréquigny, Rennes 20 août 2026
- Une nuit à Broadway Parc de Bréquigny Rennes 20 août 2026
- Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 20 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 21 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles), Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes 21 août 2026