Informations pratiques

La langue, organe central et indispensable Café des Champs Libres Rennes Mercredi 7 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Élocution, déglutition, perception des saveurs… Quel rôle joue la langue dans notre quotidien ? Réponse avec l’ORL Franck Jégoux.

Elle peut se tordre et se tendre, se déployer ou se recroqueviller : molle et pourtant étonnamment robuste, certains aspects de son fonctionnement sont encore relativement méconnus. Comment l’expliquer ?

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En lien avec Sciences Ouest n°441 (octobre 2026). Dans le cadre de la Fête de la Science

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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