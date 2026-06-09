LA LEÇON: PIETRAGALLA-DEROUAULT SALLE HORIZON Muret

Muret

LA LEÇON: PIETRAGALLA-DEROUAULT

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 37 – 37 – EUR

37

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Avec Après la Chute, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault signent une fresque chorégraphique sur la résilience humaine, un voyage du chaos vers la lumière.

La Symphonie n°7 de Beethoven ouvre la pièce sur l’écroulement du monde. Sa pulsation tragique devient le souffle d’une humanité en déséquilibre, confrontée à la perte, à la chute des certitudes, à l’effondrement de ses repères. Le mouvement des corps, vibrant, convulsif, exprime la tension entre la lutte et l’abandon — la beauté de la défaite, la poésie du désastre.

Puis vient le Boléro de Ravel un rythme obstiné, répétitif, porteur d’un nouvel élan. C’est la reconstruction du monde. Les danseurs réinventent leurs gestes, reconstruisent leurs liens, redéfinissent leur humanité. Cette renaissance s’inspire du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus accepter l’absurde de la condition humaine et trouver dans l’effort même une forme de grandeur.

Entre écroulement et renaissance, Après la Chute propose une expérience sensorielle et philosophique, où la musique et le geste s’unissent pour raconter la capacité inépuisable de l’être humain à se relever. 37 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

With Après la Chute, Marie-Claude Pietragalla and Julien Derouault create a choreographic fresco of human resilience, a journey from chaos to light.

L’événement LA LEÇON: PIETRAGALLA-DEROUAULT Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE