LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO, Le Musical – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO, Le Musical Début : 2026-09-25 à 20:00. Tarif : – euros.

LCDMC ( PLATEV – D- 2025-002573), en accord avec Narya et Nakache Entertainement, présente : LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO, LE MUSICAL1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès. Victime d’une machination, il est emprisonné au château d’If, sur une île au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et grâce au trésor situé sur l’île de Monte-Cristo, il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…« La Légende de Monte-Cristo, le Musical » est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.À partir de JANVIER 2026 au DOME DE PARIS et en tournée dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique.Mise en scène : Serge Postigo

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06