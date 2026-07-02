La Lettre, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes

samedi 10 avril 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes

Informations pratiques

La Lettre Samedi 10 avril 2027, 20h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique

35 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T22:30:00+02:00

Quatre amis d’enfance se retrouvent après la mort de Samy, le confident du groupe. Chez le notaire, ils découvrent qu’il leur a laissé une lettre dans laquelle sont consignés tous leurs secrets… et les siens.

Réunis pour un dîner, Isa, Félix, Serge et William décident d’abord de ne pas ouvrir la lettre et de « tout se dire » eux-mêmes. Mais à mesure que les aveux tombent, la soirée déraille, les non-dits explosent et leur amitié vacille entre fous rires, règlements de comptes et tendresse.

Une comédie sensible sur l’amitié, la vérité… et le courage d’oser tout dire aux gens qu’on aime.

Avec Maxime Gasteuil, Camille Combal, Charlotte Gabris et Jean-François Cayrey

Texte de Sarra El Borj et Thomas Hoff

Mise en scène : Edouard Pluvieux

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/la-lettre.html »}]

Comédie LAPS Le LAPS