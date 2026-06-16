LA LETTRE MJC BÉZIERS Béziers
LA LETTRE MJC BÉZIERS Béziers mardi 23 juin 2026.
Béziers
LA LETTRE MJC BÉZIERS
13A, Boulevard du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
La Troupe Héritage représente une pièce retraçant les années de Résistance de Jean Moulin.
Jean Moulin, figure emblématique de Béziers pendant la résistance de la seconde guerre mondiale, verra sa vie interprétée par les 11 acteurs de la Troupe Héritage. .
13A, Boulevard du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English :
The H%E9ritage Theater Company is performing a play that recounts Jean Moulin’s years in the Resistance.
L’événement LA LETTRE MJC BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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