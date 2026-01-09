La Libération, contée

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Gabriel a rejoint l’armée de l’ombre à Blois. Le maquis, la peur, les copains qui disparaissent, les dénonciations, il a connu. Il a même participé à la Libération ! Après ces moments intenses, il revient chez lui avec une seule envie raconter aux siens (petits et grands) ce qu’il a vécu.

Face à face captivant, plongée immédiate…

Gabriel, jeune et fringant résistant a rejoint l’armée de l’ombre à Blois. Le maquis, les coups bas, la peur au ventre, les copains qui disparaissent, les dénonciations… il a connu. Il a même participé à la Libération !

Après ces moments intenses, Gabriel revient chez lui, à Beaulieu-Lès-Loches, avec une seule envie partager aux sien.ne.s la fin du joug allemand (les grands comme les petits).

Leur raconter aussi les anecdotes entendues en chemin puis découvrir ce qu’il s’est vécu ici, au village.

Coproduction avec le CRDM de Blois (Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire) et avec le soutien de la Ville de Blois. 15 .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabriel joined the shadow army in Blois. The maquis, fear, disappearing buddies, denunciations he’s been there. He even took part in the Liberation! After these intense moments, he returned home with only one desire: to tell his family (young and old) about what he had experienced.

L’événement La Libération, contée Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire