La liberté c’est regarder les poissons voler ! Médiathèque du Sablon Metz

La liberté c’est regarder les poissons voler !

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

2026-03-11

Cet atelier ludique d’écriture et d’illustration porte sur la thématique de la liberté. Accompagnés de l’autrice illustratrice Sandra Poirot Cherif, les enfants vont réaliser un autoportrait en expérimentant différentes techniques, notamment celle du collage.Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.Enfants

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

This fun writing and illustration workshop focuses on the theme of freedom. Accompanied by author/illustrator Sandra Poirot Cherif, children will create a self-portrait, experimenting with different techniques, including collage, as part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.

