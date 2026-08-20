La liberté de savoir est-elle menacée ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

La liberté de savoir est-elle menacée ? Mardi 13 octobre, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:30:00+02:00

Face aux pressions politiques ou financières, à l’autocensure, à la désinformation, comment défendre l’autonomie des chercheurs.res, la liberté de leurs paroles et le nécessaire pluralisme des débats ? L’indépendance du savoir est en effet une des conditions essentielles d’une société libre et démocratique.

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​Avec Stéphanie Balme, chercheuse et professeure, directrice du Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po et autrice du rapport Défendre et promouvoir la liberté académique, Krisztián Bene, historien, doyen de la faculté de Pecs en Hongrie et Sophie Lemaitre, juriste, autrice de Réduire au silence, Lauréate du Prix Renaud Van Ruymbeke, édition 2025, remis par Transparency International France et Le Nouvel Obs.

En partenariat avec l’Université de Rennes. Dans le cadre de la Fête de la Science.

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Une table ronde exceptionnelle réunissant des chercheurs.res de plusieurs horizons afin de comprendre comment préserver la liberté de chercher, de savoir et de transmettre.

Macro Jarek / Istock