La ligne électrique enterrée reliant les Turbines Clément (Mazarin) et La Macérienne (1904)., La Macérienne, Charleville-Mézières

Informations pratiques

La ligne électrique enterrée reliant les Turbines Clément (Mazarin) et

La Macérienne (1904). Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 La Macérienne Ardennes

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En 1896, Adolphe Clément entrevoit que la quantité d’électricité produite à La Macérienne sera insuffisante pour alimenter ses ateliers. De 1896 à 1898, il fait construire un bâtiment pour trois turbines sur le canal Mazarin. En 1904, l’électricité produite est envoyée à La Macérienne sous une tension triphasée de 2200 volts, par une ligne enterrée de 750 m constituée de trois câbles. Venez découvrir son tracé à travers Mézières !

La Macérienne 10 Avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 56 47 57 https://www.charleville-mezieres.fr/directory/entry/la-macerienne L’usine de Charleville-Mézières entre en fonction en 1894, à l’initiative de l’industriel Gustave-Adolphe Clément, qui édifiera parallèlement une autre usine à Levallois-Perret d’où sortira, en 1900, la première voiture VPC Panhard. La fabrique de Charleville sera destinée à produire les pièces et ne cessera de se développer jusqu’à la première guerre mondiale. Ses bâtiments sont encore visibles aujourd’hui ; ainsi, le grand atelier en pierre à trois niveaux couverts d’une charpente métallique. A côté est implanté le local des deux turbines, de même facture. Au centre de la cour, se situe le bâtiment de nickelage construit en 1896-97, le grand bâtiment de stockage étant, quant à lui, reconstruit en 1909 avec, à l’intérieur, une charpente en béton. La petite maison du concierge se trouve face à la rue, avec la porte d’entrée. Enfin, le bâtiment de l’administration est le résultat de deux campagnes de travaux effectuées en 1895 puis en 1928.

La cessation d’activité survient en 1984.

Les bâtiments ont été récemment réhabilités en un espace de manifestations culturelles.

En 1896, Adolphe Clément, entrevoit que la quantité d’électricité produite à La Macérienne sera insuffisante pour alimenter ses ateliers. De 1896 à 1898, il fait construire un bâtiment pour trois sur…

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