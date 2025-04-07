La Littérature de cordel au Brésil — Conférence contée & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Villa Chebec Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

La Littérature de cordel au Brésil — Conférence contée & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Villa Chebec 1 Rue Mannheim Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 12:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le mercredi 29 juillet à 12 h, la Villa Chebec accueille une conférence contée aussi savante qu’accessible, animée par Muriel Bloch, conteuse-voyageuse et autrice d’une cinquantaine d’ouvrages.

Le sujet le cordel, une forme de littérature poétique populaire brésilienne, née de la tradition orale avant de prendre la forme d’un petit livret — le folheto — que l’on exposait autrefois accroché sur des cordelettes dans les marchés. D’une grande simplicité d’accès, il a longtemps servi de support d’alphabétisation pour les populations les plus éloignées de l’écrit. Son histoire est à la fois celle d’un outil de domination culturelle, d’abord marqué par la pensée européenne, et celle d’un formidable vecteur d’émancipation — jusqu’à devenir, sous la dictature brésilienne, un moyen de contourner la censure. Muriel Bloch déroule ce fil avec la précision de la chercheuse et le souffle de la conteuse, pour un moment mêlant récit, culture et convivialité, suivi d’un apéritif. La jauge est limitée à 50 places.

Infos pratiques

– Date mercredi 29 juillet à 12 h

– Lieu Villa Chebec, Trouville-sur-Mer

– Tarif 16 € — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 50 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Villa Chebec 1 Rue Mannheim Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : La Littérature de cordel au Brésil — Conférence contée & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement La Littérature de cordel au Brésil — Conférence contée & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville