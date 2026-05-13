La Loge, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, Toulouse

La Loge Samedi 23 mai, 18h00 Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

À l’étage inférieur des Abattoirs, la salle Picasso se transformera en loge ouverte au public de 18h à 23h30 pour accueillir la performance Symbiose en éveil, les coulisses de la transformation, en lien avec l’exposition À l’écoute du vivant. Biomimétisme, entre arts et sciences.

Quatre drags s’y métamorphoseront en créatures hybrides, avant de déambuler dans le musée.

Elles vous raconteront des histoires et leurs secrets de survie face à la pollution.

Parmi elles, Calypso, une gardienne lunaire changeant d’apparence au gré des saisons. MamzellWash, une créature abyssale symbiote des coraux et des fonds marins. La Féelicie, sous le nom d’Amanythe, une poète queer et engagée mi-fée mi-champignon. Et Daemon Schiele, une créature née des déchets urbains, en métamorphose continue.

L’ensemble sera porté par une création sonore immersive de Lierre, inspirée du monde végétal et des liens entre les êtres vivants.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 76 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0562485800 https://www.lesabattoirs.org Abattoirs entrepris en 1827 et inaugurés le 29 novembre 1831, sur des plans de l’architecte toulousain Urbain Vitry après les vœux émis par la municipalité de disposer d’un abattoir public afin d’améliorer la salubrité et la surveillance de l’octroi. L’ensemble comprend à l’entrée une grille sur laquelle s’appuient deux pavillons servant de logement et de bureaux. Au milieu de la cour, le bâtiment principal contient au centre un grand espace couvert et de chaque côté les échaudoirs des bœufs et des veaux. Les bouveries et les bergeries sont disposées de part et d’autre de ce bâtiment. A l’arrière se trouvent la triperie et le fondoir prolongés par les échaudoirs des cochons en demi-cercle. L’édifice a été agrandi et transformé entre 1881 et 1891 par Achille Gaubert, architecte de la ville, puis entre 1927 et 1929 par l’entreprise les Charpentiers toulousains sous la conduite de Jean Montariol, également architecte de la ville. Les abattoirs sont fermés en 1988. D’importants travaux de démolition et de reconstruction ont été entrepris entre 1997 et 2000 pour créer un musée d’art contemporain. Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Nocturne, le jeudi jusqu’à 20h Nocturne uniquement hors vacances scolaires.

À l’étage inférieur des Abattoirs, la salle Picasso se transformera en loge ouverte au public de 18h à 23h30 pour accueillir la performance _Symbiose en éveil, les coulisses de la transformation_, en…

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