Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Partez à la rencontre des oiseaux de la Loire et peut-être pourrez vous observer les sternes nicher sur les bancs de sable, le balbuzard pêcheur plonger pour attraper un poisson ou encore les hirondelles survoler le fleuve pour y chasser les insectes.
Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/la-loire-un-fleuve-a-plumes 5 .
La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr
Come and meet the birds of the Loire, and perhaps you’ll see terns nesting on sandbanks, ospreys diving for fish or swallows flying over the river to hunt insects.
L’événement La Loire, un fleuve à plumes La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE