La Loire, un fleuve à plumes

La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la rencontre des oiseaux de la Loire et peut-être pourrez vous observer les sternes nicher sur les bancs de sable, le balbuzard pêcheur plonger pour attraper un poisson ou encore les hirondelles survoler le fleuve pour y chasser les insectes.

Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/la-loire-un-fleuve-a-plumes 5 .

La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English :

Come and meet the birds of the Loire, and perhaps you’ll see terns nesting on sandbanks, ospreys diving for fish or swallows flying over the river to hunt insects.

