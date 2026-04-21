Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin La Chapelle-sur-Loire
Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin La Chapelle-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-sur-Loire
Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin
21 Rue Brûlée La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Venez pique-niquer entre amis, en famille, passer un moment convivial.
À cette occasion, nous vous faisons déguster les différents vins du Domaine !
Barbecues allumés par nos soins à disposition pour vos grillades, marché de producteurs et d’artisanat sur place lors de ce week-end.
Venez pique-niquer entre amis, en famille, passer un moment convivial.
À cette occasion, nous vous faisons déguster les différents vins du Domaine !
Barbecues allumés par nos soins à disposition pour vos grillades, marché de producteurs et d’artisanat sur place lors de ce week-end.
Repas de producteurs le samedi 23 mai sur réservation. .
21 Rue Brûlée La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 34 45 info@caslot-bourdin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a picnic with friends and family.
We’ll be delighted to offer you a tasting of our wines!
Barbecues available for grilling, pétanque, wine tasting. Farmers’ market and concerts on Sunday and Monday.
L’événement Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE