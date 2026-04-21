La Chapelle-sur-Loire

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin

21 Rue Brûlée La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Venez pique-niquer entre amis, en famille, passer un moment convivial.

À cette occasion, nous vous faisons déguster les différents vins du Domaine !

Barbecues allumés par nos soins à disposition pour vos grillades, marché de producteurs et d’artisanat sur place lors de ce week-end.

Venez pique-niquer entre amis, en famille, passer un moment convivial.

À cette occasion, nous vous faisons déguster les différents vins du Domaine !

Barbecues allumés par nos soins à disposition pour vos grillades, marché de producteurs et d’artisanat sur place lors de ce week-end.

Repas de producteurs le samedi 23 mai sur réservation. .

21 Rue Brûlée La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 34 45 info@caslot-bourdin.com

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English :

Come and enjoy a picnic with friends and family.

We’ll be delighted to offer you a tasting of our wines!

Barbecues available for grilling, pétanque, wine tasting. Farmers’ market and concerts on Sunday and Monday.

L’événement Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Domaine Caslot-Bourdin La Chapelle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE