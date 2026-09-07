La ludothèque fête ses 15 ans et vous prépare un week-end en folie !, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

Informations pratiques

La ludothèque fête ses 15 ans et vous prépare un week-end en folie ! 4 – 6 décembre Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit (sauf concours puzzle)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T16:30:00+01:00 – 2026-12-04T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00

La ludothèque Quai des Jeux à Chantepie fête ses 15 ans. A cette occasion, elle vous propose de découvrir tous les jeux et animations qui ont fait son succès ces 15 dernières années le temps d’un week-end :

– vendredi : jeux de société et soirée jeux à partir de 20h30 adutles (>14 ans)

– samedi matin : jeux géants, jeux de société

– samedi après-midi : bricks en folie avec l’association Family bricks et jeux de stratégie

– dimanche après-midi : concours puzzle (payant sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/quai-des-jeux/evenements/concours-puzzle)

Et pour ambiancer ce week-end, maquillage, ateliers, jeux en langue des signe et goûter offert, sans oublier l’expo photos des 15 ans de la ludothèque. Programme détaillé sur le site ! https://sites.google.com/view/ludothequechantepie/accueil

Pour petits et grands, de 1 à 99 ans !

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Venez découvrir le temps d’un week-end tous les jeux et animations qui ont fait le succès de la ludothèque ces 15 dernières années ! jeux de société maquillage

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