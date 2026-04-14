La Lumière, stage photo # 2, Le Labo Photo,, Bordeaux

La Lumière, stage photo # 2 18 avril et 27 juin Le Labo Photo, Gironde

70 € / 50 € tarif réduit*/ 42 € carte jeune et pass culture.

+ Adhésion jour : 5 € / Adhésion 35 € possible en soutien à notre association d’intérêt général pour ceux qui le souhaitent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Observer la lumière, mieux comprendre son appareil photo et le rôle de la cellule photo-sensible. (numérique ou argentique).

Avec un photographe aguéri à la pédagogie, vous expérimenterez les différents réglages d’exposition, de netteté et leurs incidences sur l’image.

En alliant théorie et pratique, jouez avec la lumière et la distance au sujet, explorez différents cadrages et différentes focales pour changer de point de vu et singulariser vos photographies.

Le Labo Photo, Zone d’activité Brazza, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine 0646854812 https://lelabophoto.com/ https://www.facebook.com/lelabophoto.revelateurdimages/;https://www.instagram.com/lelabophoto.revelateurdimages/ [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-stage-lumiere/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 46 85 48 12 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/593117-f-25-04-26-stage-2-la-lumiere-copie »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/667032-f-27-06-26-stage-2-la-lumiere »}] Association Le Labo Photo, habitante de la Fabrique Pola plan d’accès

Le Labo Photo , Fabrique POLA, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux.

Tram Ligne B arrêt Cité du vin

Tram Ligne A arrêt Thiers-Benauge

Bus ligne 25 arrêt Fabrique Pola

Bus ligne 61 arrêt Fabrique Pola

Un samedi après-midi pour prendre en main son appareil, vous souhaitez mieux comprendre comment écrire avec la lumière. photographie bordeaux

© J.Grelet, Lelabophoto