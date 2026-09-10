La lutte armée n’est pas un jeu d’enfant., Médiathèque José Cabanis, Toulouse
jeudi 5 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
La lutte armée n’est pas un jeu d’enfant. Jeudi 5 novembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T15:00:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T15:00:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00
Jeudi 5 novembre 15h
Mois du film documentaire
La lutte armée n’est pas un jeu d’enfant.
Réalisé par Nicolas Réglat – France- 2026 – 65 min
C’est l’histoire d’un gamin qui grandit à la fin du XXe siècle avec la certitude qu’un jour il reprendra le flambeau de la lutte armée. Il fera la révolution pour que se dessine un monde meilleur. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… Aujourd’hui il regarde l’état de la planète avec sa fille et pense lui devoir des explications.
Séance programmée dans le cadre de la tournée du film coup de cœur Occitanie – Mois du Film Documentaire 2026, avec le soutien de la Cinémathèque du Documentaire et de l’Agence Unique, Occitanie Culture.
En présence du réalisateur et de Nicolas Potin.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Mois du film documentaire – EXplorations
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