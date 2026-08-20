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La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham

dimanche 20 septembre 2026 · Abbatiale de Ham · Ham

La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbatiale de Ham
Adresse
rue Notre-Dame, Ham
Ville
80400 Ham
Département
Somme

La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbatiale de Ham Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue

Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France
Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue

privé

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