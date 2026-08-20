La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham

Informations pratiques

La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbatiale de Ham Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue

Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France

Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue

privé