AGENDA · Ham
La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham
dimanche 20 septembre 2026 · Abbatiale de Ham · Ham
Informations pratiques
La Machine « Orgue » – Abbatiale de Ham Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbatiale de Ham Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue
Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France
Audition d’Orgue et demonstration après la restauration de l’Orgue
privé
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