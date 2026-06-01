La Maison de la Montagne fête ses 1 an d’existence ! Maison de la Montagne Argelès-Gazost jeudi 18 juin 2026.

Argelès-Gazost

La Maison de la Montagne fête ses 1 an d’existence !

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La Maison de la Montagne a une première année à célébrer, et elle compte bien le faire avec vous. Musique, bonne table, bonne compagnie. Rendez-vous très bientôt pour tous les détails !

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

The Maison de la Montagne has a first year to celebrate, and it’s planning to do it with you. Music, good food, good company. See you soon for all the details!

L’événement La Maison de la Montagne fête ses 1 an d’existence ! Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65