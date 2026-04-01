La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’Eau Le Mans

Le Mans

La Maison de l’eau, c’est toute une histoire !

Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 15:45:00

Date(s) :

2026-04-26

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique et les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et des découvertes.

En partenariat avec l’Arche de la Nature

Votre guide sera Nathalie Jupin

Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place .

Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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L’événement La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72