La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’Eau Le Mans
La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’Eau Le Mans dimanche 26 avril 2026.
Le Mans
La Maison de l’eau, c’est toute une histoire !
Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 15:45:00
Date(s) :
2026-04-26
Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique et les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et des découvertes.
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Nathalie Jupin
Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place .
Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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L’événement La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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