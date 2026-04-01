Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’Eau Le Mans

La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’Eau Le Mans dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Maison de l’Eau

Adresse : 51 Rue de l'Estérel

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 6

Le Mans

La Maison de l’eau, c’est toute une histoire !

Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 15:45:00

Date(s) :
2026-04-26

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique et les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et des découvertes.
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Nathalie Jupin
Réservation conseillée à la Maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place   .

Maison de l’Eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)