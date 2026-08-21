La Maison de nos rêves, Planetciné, Alençon
dimanche 27 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
La Maison de nos rêves Dimanche 27 septembre, 14h00 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00
Fête des cinémas normands
5€ la place, du 25 au 274 septembre
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=TET2S »}]
5€ la place – Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beauco…
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