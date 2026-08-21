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La Maison de nos rêves, Planetciné, Alençon

dimanche 27 septembre 2026 · Planetciné · Alençon

La Maison de nos rêves, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

La Maison de nos rêves Dimanche 27 septembre, 14h00 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00

Fête des cinémas normands
5€ la place, du 25 au 274 septembre

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=TET2S »}]
5€ la place – Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beauco…

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