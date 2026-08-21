La Maison de nos rêves, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

La Maison de nos rêves Dimanche 27 septembre, 14h00 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:35:00+02:00

Fête des cinémas normands

5€ la place, du 25 au 274 septembre

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=TET2S »}]

5€ la place – Benjamin et Amélie, jeune couple de trentenaires décide d’acheter la maison de leurs rêves en viager à Nicolette, une dame qui semble mourante. Mais peu après la vente, elle va beauco…