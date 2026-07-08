La Maison des artistes en exil Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

La Maison des artistes en exil

Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Sur les pas des femmes en exil

Rêves et Loups d’Irina Korolëva (Russie) et Tissus de Mémoire d’Olena Siniuhina (Ukraine), entourées d’œuvres d’artistes d’Iran, d’Afghanistan…

Trois artistes seront en résidence à la Maison des Artistes en Exil au mois de juillet

– Samaneh Atef, peintre d’Iran

– Tanya Moro, peintre d’Ukraine

– Olga Malygina, mosaïste de Russie

Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les 4, 5, 25 et 26 juillet de 16 h à 19 h à la Maison des artistes en exil. .

Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 85 60 49 29

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English :

L’événement La Maison des artistes en exil Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme