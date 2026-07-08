La Maison des artistes en exil Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Presbytère · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
La Maison des artistes en exil
Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Sur les pas des femmes en exil
Rêves et Loups d’Irina Korolëva (Russie) et Tissus de Mémoire d’Olena Siniuhina (Ukraine), entourées d’œuvres d’artistes d’Iran, d’Afghanistan…
Trois artistes seront en résidence à la Maison des Artistes en Exil au mois de juillet
– Samaneh Atef, peintre d’Iran
– Tanya Moro, peintre d’Ukraine
– Olga Malygina, mosaïste de Russie
Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs œuvres les 4, 5, 25 et 26 juillet de 16 h à 19 h à la Maison des artistes en exil. .
Rue du Presbytère Ancien Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 85 60 49 29
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English :
L’événement La Maison des artistes en exil Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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