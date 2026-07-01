La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Jardin des dames de la foi, Bordeaux
vendredi 28 août 2026 · Jardin des dames de la foi · Bordeaux
Informations pratiques
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Vendredi 28 août, 14h30 Jardin des dames de la foi Gironde
Gratuit, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:30:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier
La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?
La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.
Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).
Découvrez des plantes aromatiques incontournables en cuisine et faciles à cultiver. Un geste simple pour un jardin durable : apprenez à multiplier vos plantes aromatiques. Un atelier pratique pour apprendre à bouturer vos aromatiques et enrichir votre jardin.
Jardin des dames de la foi Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux Bordeaux 33077 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]
Mon jardin d’aromatiques : culture et bouturage maison jardinier
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