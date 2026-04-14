La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Parc de Lussy, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Vendredi 24 avril, 14h30 Parc de Lussy Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Découvrez les associations de plantes compagnes et techniques de semis.

Repartez avec vos semis prêts pour le potager.

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Association de plantes maison jardinier

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