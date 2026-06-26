La Maison Noire, Parc de la Bégraisière, Saint-Herblain
dimanche 4 juillet 2027 · Parc de la Bégraisière · Saint-Herblain
Informations pratiques
La Maison Noire Dimanche 4 juillet 2027, 19h00 Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2027-07-04T19:00:00+02:00 – 2027-07-04T21:00:00+02:00
Sous le chapiteau, place à un cabaret frondeur et joyeux ! Des femmes acrobates et musiciennes y convoquent leurs aïeules indisciplinées autrefois emprisonnées. Lancers de couteaux, fouets, tissu aérien, danse apache et chansons contestataires du groupe Les Elles : bienvenue dans cette fête extravagante et indocile.
Ce cabaret fait surgir les esprits des femmes enfermées à la prison Saint-Lazare jusqu’en 1927 : Louise Michel, Mata Hari, Rirette Maîtrejean, Casque d’or et tant d’anonymes aux idéaux parfois opposés. Que pouvaient-elles se raconter, ces femmes anarchistes, prostituées, danseuses ou hors-la-loi ? Toutes partageaient le refus viscéral d’une destinée toute tracée. Cirque du réel, chansons hétéroclites, music-hall, poésie et parole militante rythment cette « ménagerie » de créatures indomptables. Les corps parlent autant que les mots et le public est parfois bousculé. Ce cabaret de fortune, à l’humour débridé, déborde de vie, d’insolence et de liberté.
En coréalisation avec le Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain
Dans le cadre du Festival Les Beaux jours
Parc de la Bégraisière 8 Pl. des Muses, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/la-maison-noire-04072027-1700 »}]
La Maison Noire Cirque Spectacle vivant Mixt Nantes Cirque
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