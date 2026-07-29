AGENDA · Spézet
La maison se vide Spézet
dimanche 2 août 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
La maison se vide
4 rue du stade Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La maison se vide dimanche 2 août au 4 rue du stade à Spézet de 10h à 17h
Une journée pour dénicher des objets qui méritent une deuxième vie. .
4 rue du stade Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English :
L’événement La maison se vide Spézet a été mis à jour le 2026-07-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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