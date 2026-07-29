Informations pratiques

Spézet

La maison se vide

4 rue du stade Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La maison se vide dimanche 2 août au 4 rue du stade à Spézet de 10h à 17h

Une journée pour dénicher des objets qui méritent une deuxième vie. .

4 rue du stade Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English :

L’événement La maison se vide Spézet a été mis à jour le 2026-07-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou