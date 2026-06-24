Randonnée nocturne à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet
Randonnée nocturne à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet mercredi 29 juillet 2026.
Spézet
Randonnée nocturne à Spézet
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
MERCREDI 29 JUILLET
> Balade nocturne au clair de lune 9 km
> Rdv 21h, Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET
> Possibilités de grillades au feu de bois au retour. Chacun amène ses grillades et accompagnements
> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh,
Xavier BOHEME (06 01 34 10 74). .
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74
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English :
L’événement Randonnée nocturne à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou