Randonnée nocturne à Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet mercredi 29 juillet 2026.

Spézet

Randonnée nocturne à Spézet

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

MERCREDI 29 JUILLET

> Balade nocturne au clair de lune 9 km

> Rdv 21h, Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET

> Possibilités de grillades au feu de bois au retour. Chacun amène ses grillades et accompagnements

> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh,

Xavier BOHEME (06 01 34 10 74). .

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74

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English :

L’événement Randonnée nocturne à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou