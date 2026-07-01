Informations pratiques

Spézet

Concert de Tiuin Quartet

Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

A la Chapelle du Krann, le dimanche 26 juillet à 17h30

Concert de Tiuin Quartet

Musique irlandaise, mais aussi un détour par l’Ecosse et les Flandre .

Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18

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English :

L’événement Concert de Tiuin Quartet Spézet a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou