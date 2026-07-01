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AGENDA · Spézet

Concert de Tiuin Quartet Spézet

dimanche 26 juillet 2026 · Spézet

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Chapelle du Krann
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Concert de Tiuin Quartet

Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

A la Chapelle du Krann, le dimanche 26 juillet à 17h30
Concert de Tiuin Quartet
Musique irlandaise, mais aussi un détour par l’Ecosse et les Flandre   .

Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18 

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English :

L’événement Concert de Tiuin Quartet Spézet a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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