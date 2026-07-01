Informations pratiques

Spézet

Fest Jazz Extra Muros à Spézet

Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet, direction Spézet !

Le groupe WISE VIPERS pose ses instruments Rue du Stade pour un concert 100% gratuit, en plein cœur du village.

> 18h00 19h30

> Rue du Stade, Spézet

> Concert gratuit !

Le Fest Jazz s’invite hors les murs pour faire vivre le jazz partout en Centre-Bretagne, durant l’édition du 23 au 26 juillet à Châteauneuf-du-Faou ! .

Spézet 29540 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fest Jazz Extra Muros à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou