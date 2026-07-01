Fest Jazz Extra Muros à Spézet Spézet
vendredi 24 juillet 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Fest Jazz Extra Muros à Spézet
Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 juillet, direction Spézet !
Le groupe WISE VIPERS pose ses instruments Rue du Stade pour un concert 100% gratuit, en plein cœur du village.
> 18h00 19h30
> Rue du Stade, Spézet
> Concert gratuit !
Le Fest Jazz s’invite hors les murs pour faire vivre le jazz partout en Centre-Bretagne, durant l’édition du 23 au 26 juillet à Châteauneuf-du-Faou ! .
Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fest Jazz Extra Muros à Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-07-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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